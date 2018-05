Basket Serie A, playoff: Venezia ipoteca le semifinali, Avellino si rialza

15 maggio 2018

REYER VENEZIA-VANOLI CREMONA 108-76

Venezia mette una seria ipoteca sulle semifinali playoff, battendo Cremona anche in gara-2 dei quarti di finale, sul parquet amico del Taliercio di Mestre. Venezia fa capire l'andazzo della serata già dopo il primo quarto chiuso con un netto parziale di 24-12 che non lascia spazio a storie. Nel secondo quarto Cremona prova a rialzare la testa e lo fa accorciando di quattro punti lo svantaggio, andando all'intervallo lungo con Venezia sul +8 (50-42). Nel terzo e nel quarto parziale la Reyer è travolgente e alla sirena finale il vantaggio è addirittura di 32 punti per il 108-76 finale. Ben sei uomini in doppia cifra per la Reyer: Peric (19 punti), Watt (13), Haynes (12), Daye (11), Jenkins (11) e Tonut (10). Non bastano a Cremona i buoni numeri di Johnson-Odom (22 punti), Milbourne (13), Travis Diener (11) e Sims (10). Venezia avanti sul 2-0 nella serie e giovedì sera in casa della Vanoli in gara-3 potrebbe già chiudere il discorso qualificazione alle semifinali.



SIDIGAS AVELLINO-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 80-59

In un PalaDelMauro deserto di tifosi per la squalifica giunta ieri, Avellino cerca una vittoria che pareggerebbe la serie contro Trentino nei quarti di finale playoff. La Sidigas, dopo aver perso in casa la prima della serie, inizia col piede pigiato sull'acceleratore e chiude il primo quarto sul 24-15. Trascinata da un grande Fesenko, all'intervallo lungo la Sidigas ci arriva addiruttura sul +11 (44-33). Trentino sembra fuori dal match e non riesce ad entrarci fino alla sirena, con Avellino che chiude a +21 alla sirena (80-59) e rimette la serie, ora sull'1-1, completamente in discussione dopo la sconfitta interna di gara-1. La Sidigas chiude con quattro uomini in doppia cifra: su tutti Fesenko autore di una grande prestazione con 20 punti e 10 rimbalzi in 19 minuti di partita, poi Rich (12 punti), Auda (11) e Wells (11). Per Trentino numeri bassi, in evidenza solo Gutierrez e Shields, gli unici in doppia cifra con 10 punti a testa. Appuntamento con gara-3 giovedì sul parquet della Dolomiti Energia Trentino.