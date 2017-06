Basket, Serie A Playoff: Trento risponde a Venezia, serie sul 2-2

16 giugno 2017

Trento parte col piede sull'acceleratore e vola subito sul 6-0. La tripla di Bramos permette alla Umana di accorciare ma la Dolomiti Energia è scatenata e infila canestri in serie arrivando ad accumulare un clamoroso vantaggio di +13 (22-9) alla fine del primo quarto. Nel secondo parziale, grazie alle triple di Flaccadori e Forray, i padroni di casa si portano addirittura sul +19 (31-13). La Reyer torna in vita con alcune giocate di Tonut chiude sul -9 (40-31) all'intervallo lungo. La formazione di coach De Raffaele resta virtualmente negli spogliatoi e subisce un break di 8-0 in apertura di terzo quarto. Venezia rientra però nuovamente in partita con un 5-0 personale di Ejim e si presenta all'ultimo parziale con un distacco di 8 lunghezze (54-46). Ad affondare le speranze degli ospiti è il tecnico fischiato a un infuriato De Raffaele che reclama per un fallo fischiato a Stone. Nel finale c'è gloria anche per Sutton, al rientro lampo dopo l'infortunio muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il cestista statunitense, ancora non al meglio della condizione, mette a referto 3 punti esibendosi anche in una schiacciata tra gli applausi di tutto il PalaTrento. Trento chiude con il massimo vantaggio, +22 (78-56) che riassume l’andamento dell’incontro. Al termine della partita i numeri sono tutti dalla parte della Dolomiti Energia che piazza anche 47 rimbalzi di squadra contro i 24 degli ospiti. La serie scudetto, ora sul 2-2, torna a Venezia: domenica alle 18.15 il PalaTaliercio ospiterà gara 5.