Basket, Serie A: Pistoia e Trento ai playoff, Bologna retrocede in A2

4 maggio 2016

La partita più crudele è quella di Reggio Emilia dove la Grissin Bon di coach Menetti batte 82-78 Bologna condannando la Virtus alla sua prima retrocessione sul campo dalla massima serie: la precedente, al termine della stagione 2002-03, era stata causata da problemi finanziari e dal celebre lodo Becirovic. Le notizie dagli altri campi, con i successi di Torino su Pesaro (83-66) e di Caserta su Trento (73-70) disegnano una classifica drammatica con quattro squadre a 22 punti: a farne le spese, in virtù della peggiore classifica avulsa è l'Obiettivo Lavoro di coach Valli. Grazie a questo successo, invece, Reggio Emilia si assicura il secondo posto alle spalle di Milano, sconfitta 83-80 a Sassari: e sarà proprio il Banco di Sardegna l'avversario della Grissin Bon ai quarti di finale in una riedizione della finale scudetto dello scorso anno.



Griglia definita anche in zona playoff dove, nella corsa a tre tra Trento, Pistoia e Varese per accaparrarsi gli ultimi due posti disponibili, a restare a mani vuote è la Openjobmetis, battuta 89-79 al Pianella da un'Acqua Vitasnella Cantù che, pur priva di motivazioni di classifica, non fa sconti e rifila una cocente delusione ai varesini cui non bastano i 26 punti di Davies. Sconfitta indolore per la Dolomiti Energia che, battuta 73-70 a Caserta dopo un finale thrilling, centra comunque l'ottavo posto che vale la sfida contro l'Olimpia al primo turno dei playoff. Missione compiuta anche per Pistoia che passa a Capo d'Orlando (65-58): ai quarti se la vedrà con Avellino che chiude la regular season al terzo posto dopo la sconfitta sul parquet di Venezia (86-77). La Umana Reyer sfiderà Cremona che, già sicura del quarto posto, batte facilmente Brindisi (76-61). Nel weekend via a gara 1 del primo turno dei playoff: sabato Avellino-Pistoia e Reggio Emilia-Sassari, domenica Milano-Trento e Cremona-Venezia. La serie sarà al meglio delle cinque partite.