Basket, Serie A: Milano vince la regular season

24 aprile 2016

Non è certo la miglior Milano della stagione, è anzi un'Olimpia che conferma le difficoltà e i timori degli ultimi mesi. Ad Assago si finisce punto a punto perché l'ultimo periodo dei padroni di casa è pressoché disastroso: 25-17 di parziale per Cremona, che sfiora il colpaccio ma alla fine deve arrendersi: ottima la prova di Batista con 28 punti e 14/18 dal campo, al centrone uruguaiano si aggiunge il solito Simon che mette a referto ben 19 punti. L'Olimpia chiude al primo posto la regular season per la terza stagione consecutiva.



A Milano sarebbe ugualmente bastato il successo su Cremona, ma a spianare la strada ai meneghini si mette anche la sconfitta di Reggio Emilia a Varese. Troppi gli stimoli della Openjobmetis, alla quarta vittoria consecutiva e alla caccia di un posto ai playoff: la squadra di Menetti si fa anche agganciare al secondo posto da Avellino, che vista la seconda parte di stagione forse meriterebbe di chiudere alle spalle dell'Olimpia. Anche perché nell'ultima giornata la Grissinbon ospiterà Bologna, che deve assolutamente vincere per la certezza della salvezza.



I felsinei tornano a dare concretezza alle proprie speranze schiantando una spenta Torino: è Mazzola, con 16 punti, a guidare la Virtus. Bologna sale a 22 punti, in ultima posizione restano la Manital e Caserta. La Pasta Reggia perde infatti con un netto 73-55 a Brindisi, ma i calcoli per l'ultima giornata sono complicati: Caserta è in vantaggio negli scontri diretti su Bologna e ospiterà Trento, Torino invece se la vedrà con una Pesaro già salva. Sarà battaglia anche per i playoff: lottano in cinque per quattro posti. Venezia, Pistoia, Trento, Sassari e Varese sono infatti racchiuse in soli due punti.