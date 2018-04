Basket Serie A, Milano sempre più prima: Avellino si arrende

25 marzo 2018

SIDIGAS AVELLINO - OLIMPIA MILANO 75-82

Milano espugna il PalaDelMauro e vendica l’incredibile partita che Avellino aveva vinto ai supplementari al Mediolanum Forum nel girone d’andata. Grandi rimpianti in casa Sidigas perché la squadra di Sacripanti è avanti nel punteggio per quasi tre quarti, ma a cavallo dell’ultimo riposo l’Olimpia cambia marcia e sigla il parziale in grado di mettere in ginocchio gli irpini. Ad Avellino non bastano i 21 punti di Rich e i 16 di Fesenko, Milano passa grazie alla buona prestazione di tutta la squadra: il miglior marcatore è Micov (14 punti), in doppia cifra anche Gudaitis (13), Pascolo (11) e Goudelock (10).



THE FLEXX PISTOIA - UMANA REYER VENEZIA 93-83

Brutta battuta d’arresto per Venezia che cade a Pistoia e lascia Milano sola al comando. La sconfitta dell’Umana Reyer è assolutamente inaspettata, ma il successo della The Flexx è più che meritato. I toscani partono fortissimo e chiudono il primo quarto avanti di 14 (27-13). Nel resto della gara i lagunari provano in più occasioni a ricucire lo strappo, però ogni volta che si avvicinano nel punteggio, Pistoia è brava a non perdere il controllo rispondendo prontamente. L’mvp non può che essere Mcgee, quasi perfetto al tiro (6/8 da due e 5/6 da tre) nella sua prova da 29 punti.



VIRTUS BOLOGNA - NEW BASKET BRINDISI 94-85

Tutto facile per Bologna che tra le mura amiche del PalaDozza batte Brindisi e consolida il suo piazzamento tra le prime. La gara non è praticamente mai in discussione: gli emiliani sono avanti sin dall'inizio e i pugliesi non sono in grado di ricucire lo strappo nemmeno per un momento. Mattatore di giornata è un sontuoso Alessandro Gentile che fa 31 punti (11 su 15 dal campo) in 27’. Per Bologna ci sono anche i 17 di Pietro Aradori mentre nelle fila di Brindisi si segnalano le prove di Lydeka (20), Giuri (19) e Smith (18).



PALLACANESTRO CANTU’ - FIAT TORINO 93-90

La partita più equilibrata della giornata è sicuramente quella tra Cantù e Torino, un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. Nei primi due quarti meglio i piemontesi, ma alla distanza salgono in cattedra i lombardi e nel finale il risultato è in bilico fino a 30’’ dalla fine quando le due squadre sono appaiate sull’87-87. Nelle ultime concitate azioni una tripla di Thomas (17 punti) apre il mini parziale di 6-0 che suggella il successo di Cantù. Torino si inchina nonostante i 30 di Washington, nella fila dei padroni di casa 20 punti a testa per Culpepper e Chappell Jeremy.



DINAMO SASSARI – OPENJOBMETIS VARESE 87-91

Sconfitta casalinga per Sassari che alza bandiera bianca al cospetto di Varese. La vittoria della formazione ospite viene costruita nei primi due quarti, quando i lombardi scappano via e i sardi finiscono a -13 all’intervallo lungo (39-52). Dopo il cambio di campo Sassari produce il massimo sforzo per tornare in partita e riduce progressivamente il gap, ma non riesce mai a piazzare il break decisivo perché Varese si difende con le unghie e con i denti e alla fine porta a casa il risultato. Okoye con 27 punti è il miglior marcatore dell’Openjobmetis, per Sassari ci sono i 24 di Bostic e i 20 di Polonara.



VICTORIA LIBERTAS PESARO – AQUILA BASKET TRENTO 62-77

Trento viola il campo della “Cenerentola” Pesaro e conquista due punti davvero importanti nella corsa ai playoff: con questo risultato l’Aquila entra provvisoriamente in griglia scalzando Torino all’ottavo posto. La partita dura circa un tempo e mezzo, poi Trento prende il largo e Pesaro non riesce a rimanere in scia. La formazione di Buscaglia arriva a toccare i 28 punti di vantaggio che poi si riducono a 15 nel garbage time. Shavon Shields guida i suoi con 17 punti, seguono Sutton e Hogue a quota 14, la stessa raggiunta da Pablo Pertone, il più positivo dei pesaresi.