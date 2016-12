Basket, Serie A: Milano risorge, Venezia mette la sesta

18 dicembre 2016

Riprende la marcia di Milano . Nella dodicesima giornata di Serie A la squadra di coach Repesa regola 99-86 Brindisi e sale a quota 22 punti in classifica (+4 sul secondo posto). Instancabile Reyer: dopo lo scherzetto fatto a Milano sette giorni fa Venezia stritola anche Brescia e stacca la Grissin Bon (impegnata nel monday night contro Torino). Pesaro espugna il PalaMaggiò di Caserta, vittorie per Trento e Avellino.

Al Forum la Enel dura tre quarti, poi nell'ultimo periodo crolla (28-16 di parziale, 99-86 alla sirena finale) sotto i colpi di Simon e Raduljica (rispettivamente 19 e 15 punti). Sesta vittoria di fila per la squadra più in forma del campionato, l'Umana Venezia. Dopo due ko consecutivi Avellino ritrova il buonumore espugnando 73-86 il PalaRadi: crisi infinita per Cremona, sempre più ultima con soli quattro punti.



Caserta, di fronte al grande ex Oscar, deve alzare bandiera bianca contro Pesaro: seconda vittoria di fila lontano dall'Adriatic Arena per gli uomini di coach Bucchi (da una parte ci sono 30 punti di Sosa, dall'altra 24 di Jones). David Lighty dice 34 e Trento esce dal buco nero nel quale si era infilata (sei sconfitte nelle ultime sette giornate): al PalaTrento Varese capitola 84-68.