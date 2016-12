Basket, Serie A: Milano, Reggio e Pistoia agganciano Trento

13 dicembre 2015

Serata agrodolce per Milano, che si riprende dall'eliminazione dall'Eurolega e conferma i progressi dell'ultimo periodo anche senza capitan Gentile. Il problema è che, in una partita in cui Repesa conta in doppia cifra ben cinque giocatori, si fa male un altro pezzo importante del roster: è Robbie Hummel, che subisce una sospetta lussazione alla spalla sinistra nel primo quarto e lunedì si sottoporrà ad esami per stabilire quanto dovrà rimanere fermo. Quinto successo consecutivo per Reggio, davvero in un ottimo momento di forma: nel lunch match gli uomini di Menetti, reduci dalla vittoria all'ultimo secondo proprio contro l'Olimpia, stendono Brindisi con una prestazione solida che stacca la Enel di 4 punti in classifica.



Continua nella sua marcia pure Pistoia, ma per avere la meglio di Varese la Giorgio Tesi deve davvero lasciare sul parquet fino all'ultima goccia di sudore: lombardi avanti per gran parte del match, nel finale i toscani mettono la freccia e agganciano Trento, Milano e Reggiana. Sale invece a 14 Sassari, che sfrutta la serata di David Logan (23 punti per l'americano) e liquida Caserta con un perentorio 86-70. Inatteso capitombolo per Venezia, battuta 82-75 da Pesaro e da un grande Austin Daye (26 punti e 8 rimbalzi). Avellino vince 86-79 la sfida salvezza con Torino e lascia i piemontesi in ultima posizione con 4 punti.