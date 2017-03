Basket, Serie A: Milano piega Cremona, Capo d'Orlando vola

19 marzo 2017

Contro una Vanoli Cremona per nulla intimorita dall'ultimo posto in classifica, l'Olimpia rimane avanti nel punteggio per tutta la durata dell'incontro senza tuttavia riuscire mai a prendere il largo. La squadra di Lepore si piega solo nell'ultimo quarto incassando così la terza sconfitta di fila, resa meno amara dal contemporaneo passo falso di Pesaro.



Quattro i giocatori dell'Olimpia che chiudono in doppia cifra: il più prolifico è Hickman (18), bene anche Abass (15), Pascolo e Cinciarini (12 a testa). Cremona si consola con i 13 di Biligha. Sorride anche Venezia che, battendo 89-70 Torino, centra il terzo successo di fila riagganciando Avellino al secondo posto a -10 dall'Olimpia.



L'Umana Reyer, che si impone al termine di una partita dall'andamento frenetico con continui break nel punteggio da una parte e dall'altra, mette sul piatto i 17 punti di Peric e i 16 di McGee, alla Fiat non bastano i 15 di Washington. Quarta vittoria di fila per Capo d'Orlando che piega Caserta al PalaFantozzi (74-71) e torna da sola al quarto posto: nella Betaland brilla Ivanovic (22), nella Pasta Reggia (in crisi sempre più nera) Berisha e Watt mettono a referto 16 punti a testa.



Continua la risalita di Cantù che festeggia il terzo successo consecutivo piegando Brindisi: Recalcati si gode i 20 punti di Johnson, battuta d'arresto per la Enel di Sacchetti cui non bastano i 17 di M'Baye. Nella sfida di mezzogiorno successo esterno di Reggio Emilia che interrompe la striscia di tre sconfitte di fila imponendosi 91-81 su Pesaro all'Adriatic Arena. Aradori chiude con 22 punti, alla Consultinvest non servono le ottime prove di Thornton e Jones (20 a testa).



Il quadro dell'ottava giornata di ritorno si completa con il colpo esterno di Varese che si impone 87-78 su Brescia al PalaGeorge brindando alla quarta vittoria consecutiva. Avvio di gara equilibrato e giocato punto a punto, poi la Openjobmetis di Caja mette le basi per il successo grazie a un super secondo periodo, concluso con un parziale di 21-11. Brescia tenta la rimonta nel finale ma si deve arrendere incassando così la seconda sconfitta di fila in casa, la terza complessiva. Varese si gode i 30 punti di Johnson (per lui anche 8/14 da tre) e i 18 di Maynor. La Germani di coach Diana manda ben cinque giocatori in doppia cifra (Moss 17 è il top scorer) ma non basta.