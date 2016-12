Basket, Serie A: Milano parte bene, cade la Reggiana

2 ottobre 2016

La prima gioia stagionale era arrivata la scorsa settimana, con la conquista della Supercoppa italiana al Forum di Assago. Ma questa Milano parte bene anche in campionato, e per giunta su un campo ostico come quello dell'Orlandina: in effetti i biancorossi di Repesa devono sudare sette camicie per avere la meglio dei padroni di casa, alla lunga però il tasso tecnico dell'Olimpia (ancora una volta trascinata da Simon, top scorer dell'incontro) viene fuori e nel quarto periodo c'è il definitivo sorpasso.



In vetta coi meneghini ci sono Pesaro, Brindisi, Venezia, Avellino e Caserta. La vittoria più larga è quella della VL, che dà il benvenuto in Serie A a Brescia sconfiggendola 76-63 (Jones 19; Vitali e Landry 15). Venezia sbanca Cantù con un rotondo 99-92 (Lawal 28; Tonut 26) e offre un'ottima prova di forza, così come Avellino che regola Torino con un più sofferto 86-83 (Randolph 22; White 19). La caduta fragorosa è quella di Reggio, sconfitta 78-75 (Czyz 26; S. Gentile 15) a Caserta.



Nel lunch match della prima giornata, Brindisi si impone 69-61 su Trento e si mette in tasca i primi punti della stagione: al PalaPentassuglia l'Enel gioca una partita gagliarda, comandando la sfida per tutto il secondo tempo e resistendo ai tentativi di rimonta dell'Aquila: M'Baye, autore di 17 punti, trascina la truppa di Sacchetti, i 17 di Lighty non bastano ai bianconeri di Buscaglia. Monday night molto interessanti, con Sassari-Varese e Cremona-Pistoia.