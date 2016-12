Basket, Serie A: Milano non si ferma, Bologna stesa

8 novembre 2015

Milano fa cinquina. Nel posticipo della sesta di Serie A, l'Olimpia supera Bologna 87-72 e conquista così la quinta vittoria consecutiva in campionato: i ragazzi di Repesa cancellano il brutto ko in Eurolega col Cedevita e restano in cima alla classifica a braccetto con Pistoia, vittoriosa nel lunch match con Cantù. Ad Assago i biancorossi soffrono solo nel primo quarto, poi mettono il turbo grazie ad un super Simon, top scorer con 25 punti.

Partenza disastrosa di Milano: Bologna dopo 6 minuti è già sopra 6-17. Repesa butta dentro a sorpresa Cinciarini e la musica cambia: 12-0 di parziale con cui l'Olimpia ribalta il punteggio. Prima dell'intervallo lungo i padroni di casa continuano a fare male alle V Nere, trovano il massimo vantaggio (43-26 al 17') e chiudono il primo tempo sopra di 9 (46-37). Nella ripresa il copione non cambia fin quando, ad inizio dell'ultimo quarto, in casa Milano si spegne la luce e gli ospiti tornano sino al -1 (64-63 al 32'). Per loro fortuna, i biancorossi si svegliano in tempo: la coppia McLean-Gentile confeziona il parziale di 13-0 che di fatto chiude l'incontro.