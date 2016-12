Basket, Serie A: Milano le suona a Pistoia

27 novembre 2016

Repesa fa rifiatare i vari Hickman, Gentile e McLean, ma i biancorossi volano con Macvan e Raduljica (14 punti a testa) e salgono così a quota 18 punti in classifica. L'ex Louisville Edgar Sosa ne segna 38 contro la Reyer, ma al Taliercio passa la squadra di De Raffaele dopo due overtime. E' emergenza piena in casa Cantù: Torino corsara 77-89 al PalaDesio, ed ora i brianzoli si ritrovano all'ultimo posto in classifica con soli 4 punti (gli stessi di Cremona e Pesaro). Quinta sconfitta di fila per la Red October di coach Kurtinaitis.



Non molla l'osso Avellino, che batte in volata Brindisi e rimane nelle zone alte della classifica (76-73 al PalaDelMauro) mentre Capo d'Orlando torna al successo grazie al 76-71 casalingo ai danni di Varese. Al PalaFantozzi il miglior marcatore è l'ex Cavs e Lakers Chris Eyenga (19 punti a referto).



Il risultato a sorpresa arriva in serata con Reggio Emilia che cade in casa di Brescia: alla Grissin Bon non bastano le prestazioni super di Della Valle e Aradori, perchè dall'altra parte la premiata ditta Larry e Burns risponde colpo su colpo nel finale in volata e consegna alla Germani Basket il terzo successo filato. Si interrompe così la marcia della Grissin Bon che perde 99-83.