Basket, Serie A: Milano in crisi, Reggio la aggancia

10 aprile 2016

La 27esima giornata della Serie A di basket sancisce l'aggancio a Milano ad opera di Reggio Emilia . Nel posticipo l' Olimpia crolla infatti a Brindisi (64-50 il punteggio per gli uomini di Bucchi) e si fa agganciare in vetta alla classifica dalla Grissin Bon, vittoriosa 87-82 sul campo di Caserta. Avellino invece sconfigge Cremona nel big match e si prende il terzo posto, in coabitazione proprio con la Vanoli. Successi anche per Sassari e Trento.

Repesa si presenta al PalaPentassuglia senza il lungodegente Gentile e soprattutto senza i due centri Batista e Barac: ne viene fuori un primo quarto ai limiti dell'imbarazzo, con un 23-0 in apertura che evidenzia il periodo davvero critico per l'Olimpia. Poi tanti tentativi di rientrare nel match, ma Brindisi nel complesso riesce a gestire senza troppi patemi e alla fine chiude con 14 punti di vantaggio. Migliore in campo è Durand Scott con 15 punti e + 24 di valutazione.



Reggio non si lascia sfuggire l'occasione e piazza l'aggancio al primo posto della classifica a quota 40 punti. Brillante ma non certo perfetta la prestazione in casa di una Caserta sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere: la Pasta Reggia prova ad aggrapparsi ai 26 punti di Bobby Jones, la Grissin Bon invece manda in doppia cifra quattro uomini (l'eterno Kaukenas è il migliore con 21) e vola di nuovo in vetta.



Alle spalle della coppia di testa, ci sono Avellino e Cremona (entrambe già qualificate per i playoff): proprio la Sidigas vince lo scontro diretto e aggancia la terza posizione con un netto 84-70 casalingo sulla Vanoli. La corsa per la post-season fa invece registrare gli importanti successi di Trento (79-75 su Cantù) e Sassari (112-98 sul fanalino di coda Torino). Continua la corsa di Varese, che stende 79-68 Venezia e riapre definitivamente la lotta per l'ottava posizione.