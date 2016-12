Basket, Serie A: Milano è già in testa da sola

16 ottobre 2016

Gara di totale controllo da parte di Milano, che nel confronto con Varese perde solo il terzo quarto. Partenza micidiale con un 7-0 immediato di parziale, poi la capacità delle big di tenere in mano le redini del gioco senza mai far avvicinare realmente gli avversari. Varese, che in questo avvio di stagione aveva lasciato ottime impressioni, prova a rimanere attaccata alla gara ma alla lunga molla. Repesa raggiunge tutti gli obiettivi: terza vittoria in tre gare e riposo in ottica Eurolega per Sanders, fermato da qualche linea di febbre.



Come accaduto negli ultimi anni, la regular season miete da subito vittime eccellenti. E' il caso di Venezia, che viene bastonata in casa da Trento: la Dolomiti Energia guida il gruppo delle seconde a quattro punti, un lotto di sei squadre che comprende anche Reggio (vittoriosa a Brindisi), Caserta (capace di imporsi 95-82 in casa di Cremona), Avellino (83-67 su Pistoia), Sassari (successo netto su Venezia nell'anticipo di sabato) e appunto Venezia.



Arriva nel lunch match del terzo turno di campionato la prima vittoria di Rimas Kurtinaitis nel basket di casa nostra: la Red October Cantù, allenata dall'ex stella dello Zalgiris Kaunas, conquista infatti i primi due punti in classifica battendo al PalaDesio 77-68 la Consultinvest Pesaro. Decisivi i 17 punti di Pilepic, devastante dalla lunga distanza con 5/5 da tre, mentre ai marchigiani non bastano i 21 messi a referto dall’eterno Jumaine Jones.