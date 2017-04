Basket, Serie A: Milano crolla, Trento sbanca il Forum

2 aprile 2017

Milano cade ancora e stavolta è un tonfo che fa rumore: sempre priva degli infortunati Simon, Cerella, Fontecchio, Dragic e Kalnietis, l'Olimpia perde sia la partita sia l'imbattibilità casalinga in campionato. A fare festa al Forum stavolta è Trento, sempre più lanciata in un girone di ritorno che l'ha vista vincere nove partite su dieci. Determinante nella storia del match il parziale di 14-0 per la Dolimiti Energia nel secondo quarto, un gap che l'EA7 non riuscirà più a ribaltare. La squadra di Buscaglia manda in doppia cifra Sutton (17), Marble (17), Baldi Rossi (15), Flaccarori (13) e Craft (12) ma deve fare i conti con gli infortuni di Baldi Rossi e Marble. Milano risponde con i 19 di Macvan: decisamente rivedibile l'esordio casalingo di Tarczewski (per lui dieci minuti in campo e 2 punti). I campioni d'Italia potrebbero vedere ridotti a 6 i punti di vantaggio su Venezia in caso di successo dei lagunari nel Monday Night contro Avellino: e domenica prossima c'è proprio la sfida contro l'Umana Reyer.



Vola anche Reggio Emilia che si impone 62-59 su Capo d'Orlando al PalaFantozzi dopo un finale thrilling deciso da un Aradori implacabile in lunetta: nella Grissin Bon, che vince nonostante un 8/32 da due e un 9/23 da tre, il più prolifico è Polonara (14), mentre nella Betaland mettono a referto 12 punti ciascuno Archie e Drake Diener. Partita tiratissima anche al PalaSerradimigni dove Sassari batte 79-78 Brindisi grazie a un canestro di Lacey allo scadere, ai 20 punti di Bell e ai 15 di Lawal. Nella Enel prestazione decisamente in tono minore rispetto a sette giorni fa di Samuels che chiude con un solo punto in 13 minuti. Alla squadra di Sacchetti non bastano i 29 di Moore. Ritrova il sorriso Brescia che al PalaGeorge piega Caserta, alla settima sconfitta di fila: nella Germani 22 punti di Landry (autore della tripla decisiva) e 14 di Moss; tra i campani si salvano Berisha (21) e Daniele Cinciarini (15). In coda fondamentale successo di Cremona che, vincendo 73-63 a Pesaro, ribalta il -2 rimediato all'andata e aggancia la Consultinvest a quota 14 punti: se il campionato finisse oggi la Vanoli sarebbe quindi salva e a retrocedere in A2 sarebbero i marchigiani.



Preziosa vittoria di Pistoia che, dopo avere steso Milano a domicilio sette giorni fa, va a vincere anche a Torino: al PalaRuffini finisce 95-91 per la The Flexx dopo un tempo supplementare. Moore mette a referto 22 punti, Antonutti ne fa 14 compresi i due che portano la sfida all'overtime. Alla Fiat di coach Vitucci non bastano i 28 di Wilson e i 26 di Poeta. Pistoia aggancia all'ottavo posto proprio Torino e Brindisi. Il derby del PalaDesio sorride a Varese che, a distanza di dieci anni dall'ultima volta, torna a fare festa in casa di Cantù. Il sesto successo di fila (85-72) apre nuove prospettive per la squadra di Caja, ora a soli due punti dai playoff, niente male davvero per una squadra che meno di due mesi fa era in piena crisi. La Openjobmetis costruisce il successo grazie a un ottimo terzo periodo, vinto con un parziale di 23-14: brillano Eyenga (25) e Maynor (24), a Recalcati non bastano i 19 di Johnson.