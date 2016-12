Basket, Serie A: Milano 10 e lode, Venezia non si ferma

4 dicembre 2016

Missione compiuta - e in grande scioltezza - per Milano che al PalaTrento va all'intervallo lungo sul +13 (31-44) e nella seconda parte di gara si limita ad amministrare senza forzare più di tanto le giocate: vanno in doppia cifra Simon (19), Macvan (12), Sanders (11), Kalnietis (11) e Dragic (10). La Dolomiti Energia si fa valere nei rimbalzi offensivi, si aggrappa ai punti di Hogue e Baldi Rossi (17 ciascuno) ma deve inchinarsi di fronte alla superiorità della squadra di Repesa, sempre più in fuga. Ora a inseguirla c'è un quartetto composto da Venezia, Avellino, Reggio Emilia e Caserta.



Prezioso il successo (89-83) della Pasta Reggia di coach Dell'Agnello su Brescia, cui non bastano i 29 punti di Landry (top scorer dell'incontro): i campani rispondono con i 28 di Sosa e la doppia doppia di Watt (20 punti + 10 rimbalzi). Più larga l'affermazione di Brindisi dell'ex Meo Sacchetti che batte Sassari al PalaPentassuglia 76-61 festeggiando nel migliore dei modi la 200esima gara in Serie A: per il Banco di Sardegna è la quarta sconfitta di fila. Pesante anche l'affermazione di Pistoia che al PalaCarrara piega 89-73 Torino (con 24 punti di Crosariol) e l'aggancia in classifica a quota 8 punti. Completa il quadro delle partite domenicali il colpaccio di Pesaro che passa 73-71 a Cremona staccando in classifica la Vanoli e condannandola all'ultimo posto solitario.



Palpitante l'ultimo minuto di gioco: Ragland riporta a -2 Avellino, ma sul possesso successivo a disposizione della Scandone Green si costruisce bene il tiro ma fallisce il jumper. Fallo sistematico su Ejim (scatenato l'ex Iowa State), che nel giro in lunetta fa uno su due: tanto basta al Venezia, perchè Leunen (con tre liberi a disposizione) trema dalla lunetta e non riesce a portare il match ai supplementari. Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Reyer, che la prossima settimana riceverà l'Olimpia Milano al Taliercio: quella sì che sarà una vera prova di maturità per Ress e compagni.