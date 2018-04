Basket Serie A: Micov trascina Milano, Trento si arrende al Forum

17 marzo 2018

L’Olimpia Milano supera in casa l’Aquila Trento (88-80) e mette al sicuro il primo posto in classifica nell’anticipo della 22ª giornata di campionato. Per tre quarti la gara è in equilibrio, poi gli uomini di Pianigiani cambiano marcia e mettono a referto il parziale che infrange i sogni dei trentini. Non ci sono dubbi su chi sia l’mvp: Micov con i suoi 28 punti ha preso per mano Milano conducendola alla vittoria.

OLIMPIA MILANO-AQUILA TRENTO 88-80

Tra le mura amiche del Mediolanum Forum, l’Olimpia Milano vuole confermare il primato allungando la striscia di successi consecutivi, ma per farlo deve superare un’ostica Trento che ha fatto partire la volata lunga per un posto ai playoff e non vuole saperne di fermarsi ora. Nelle primissime battute i padroni di casa sono più vivaci, però gli ospiti non ci mettono molto ad entrare in partita. Goudelock segna in penetrazione e Jerrels manda a bersaglio la tripla del 5-0 Olimpia, però Sutton realizza i primi quattro punti di Trento e quando i tiri dall’arco di Gomes e Flaccadori trovano il fondo della retina, Pianigiani è costretto a chiamare il time out sull’11-16. Cinque punti consecutivi di Micov riportano a contatto Milano: alla prima sirena l’Aquila è in vantaggio con il minimo scarto (20-18). Si gioca sul filo dell’equilibrio anche nel secondo periodo. Le due squadre si producono in un continuo gioco di sorpassi e controsorpassi. Flaccadori e Gomes sono le spine nel fianco della difesa dell’Olimpia che però arriva all’intervallo lungo avanti (38-36) grazie soprattutto alle giocate di Cinciarini e dell’ottimo Micov. Dopo il cambio di campo Milano prova l’allungo. Altri quattro punti di Cinciarini e le triple di Goudelock e Jerrels lanciano la squadra di Pianigiani, ma per Trento non è ancora il momento di arrendersi e Flaccadori suona la carica guidando il controparziale che azzera le distanze alla fine del terzo periodo (61-61). Una tripla di Micov apre l’ultima frazione, poi Sutton la combina grossa: dopo un canestro segnato protesta troppo e prende due tecnici facendosi espellere. Trento accusa il colpo e Milano scappa via con altre due triple di un incontenibile Micov (80-71). A questo punto la gara sembra compromessa, ma Trento si regala un colpo di coda con la bomba di Micov che riporta gli ospiti a -4 (82-78). A chiudere il discorso, prima dei liberi della staffa, è la splendida tripla in step back di Goudelock che infligge il colpo di grazia all’Aquila e fa esplodere il pubblico di fede Olimpia.