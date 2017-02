Basket, Serie A: fortino Brescia, Avellino di arrende. Stasera Olimpia a Caserta

26 febbraio 2017

Bella vittoria della Germani Brescia , che supera 91-87 la Sidigas Avellino seconda in classifica nell'anticipo di mezzogiorno della 20esima giornata di Serie A. La Leonessa, matricola nel massimo campionato, centra il decimo successo stagionale, il settimo in casa, al termine di una sfida molto equilibrata: decisivo Luca Vitali, 14 punti, insieme a Marcus Landry, 26. Per gli irpini è il secondo stop di fila in trasferta.

La Germani Brescia non smette di stupire e conquista la decima vittoria in campionato alla 20esima giornata di serie A. Battuta 91-87 la Sidigas Avellino, seconda forza del torneo. Partita vibrante, con la Leonessa che tiene praticamente sempre in mano il gioco e tocca due volte il +8, nel primo quarto (22-14) e nel quarto periodo (80-72). Nel finale la squadra irpina di coach Sacripanti torna a -1, sul possesso successivo Luca Vitali sbaglia la conclusione da tre ma recupera il suo rimbalzo e segna il +3, poi Avellino manca la replica e deve alzare bandiera bianca. Brescia ha una prova maestosa di Marcus Landry, 26 punti, 7 rimbalzi e 9 falli subiti, insieme ai 14 del decisivo Luca Vitali; per Avellino non bastano i 25 di Randolph, i 21 di Ragland e i 10 del debuttante David Logan.