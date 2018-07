Basket Serie A, finali scudetto: Trento riapre la serie, Milano al tappeto

9 giugno 2018

Trento non sbaglia il primo appuntamento tra le mura amiche nelle finali scudetto di Serie A: in gara-3 Milano prova a fare la voce grossa forte del doppio vantaggio nella serie, ma ci riesce solo in avvio prima di cadere 72-65 complice un black out nel terzo quarto. All'Olimpia non bastano i 13 punti di Jerrells e Bertans , Sutton con 19 guida Trento nella serata che riapre i giochi portando la serie sul 2-1.

TRENTO-MILANO 72-65

Dopo aver messo in discesa la serie l’Olimpia cerca il sigillo anche in casa di Trento. In gara-3 la squadra di Pianigiani parte bene, ma è costretta presto a fare i conti con la fame degli avversari che non vogliono arrivare a un passo dal baratro nelle finali scudetto. Micov apre le danze da fuori, Trento è costretta a rincorrere dal distacco di +6 firmato da Kuzminskas, ma già alla fine del primo quarto per i padroni di casa la spinta è fortissima e porta fino al 17-17, regalando anche il momentaneo vantaggio vanificato da una tripla di Bertans. Nella seconda frazione la differenza è quasi unicamente caratteriale, con un Sutton scatenato che indica la rotta a Trento: i suoi punti fanno traballare le certezze dell’Olimpia, ma è Shields a trovare il canestro da tre che porta per la prima volta l’Aquila a distanza di sicurezza poco prima dell’intervallo lungo facendo registrare il 35-31. Nel terzo quarto Silins e Hogue provano a regalare la fuga a Trento, per l’Olimpia la mira inizia a farsi meno precisa e il divario aumenta fino al +15. Solo i soliti Goudelock e Jerrells spingono per tenere a galla Milano, ma il finale di frazione vede ancora l’Aquila avanti 58-48. Quando il risultato sembra oramai in cassaforte arriva la reazione della squadra di Pianigiani: ancora Jerrells da fuori, poi Micov a un minuto dal termine e lo svantaggio viene ridotto a sole cinque misure. Sulla schiacciata di Sutton però Trento scaccia i fantasmi e riapre i giochi nella serie delle finali scudetto. Appuntamento a lunedì per gara-4.