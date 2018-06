Basket Serie A, finali Scudetto: Milano non fa sconti, avanti 2-0 su Trento

7 giugno 2018

Al Mediolanum Forum è di scena gara 2 scudetto tra l’Olimpia Milano e l’Aquila Trento. In gara-1 l’EA7 aveva dominato 98-85 grazie alla super prestazione di Goudelock, autore di 26 punti con uno strepitoso 6/10 da oltre l'arco dei tre punti. I milanesi hanno il favore del pronostico, ma la Dolomiti vola sulle ali dell’entusiasmo che l’hanno portata in finale e non vuole essere solo una vittima. Equilibrato il primo quarto. Apre le danze Trento, ma dopo poco Micov porta avanti 7-6 i padroni di casa. La schiacciata di Forray vale il 14 pari, mentre grazie alla tripla di Silins i bianconeri vanno sul +4 (16-20). Trento prova la mini fuga sul 16-24 ma finalmente Goudelock si sblocca da 3 e trascina avanti i suoi, che chiudono avanti di 2 (29-27). Nel secondo quarto Jerrells va in doppia cifra, ma Trento è avanti di 3 (29-32). Milano torna però subito in parità (39-39). Jerrells è scatenato, e a suon di triple porta la EA7 avanti 49-43. Milano prova la fuga, ma in qualche modo Trento contiene i danni: all’intervallo lungo è 57-47 con Jerrells già autore di 21 punti. Al ritorno in campo gli equilibri non cambiano ed è sempre Milano a fare la partita tirando perfettamente da 3: questa volta a salire in cattedra è Goudelock. I padroni di casa dominano anche a rimbalzano, ma alla fine del terzo quarto il parziale è sempre “solo” + 10 (71-61). Nell’ultimo periodo parte forte Trento, che accorcia con la tripla di Gomes, ma Goudelock gli risponde subito con la stessa moneta (74-64). Trento non si perde d’animo e grazie alle bombe di Gomes si porta a -5 (74-69). Pascolo commette il quinto fallo e abbandona la partita. Trento lotta anche a rimbalzo, avendo a disposizione tanti extra possessi. Il sottomano di Jerrells nel traffico dell’area piccola interrompe il parziale di 7-0 in favore degli ospiti (76-71). Uno sciocco antisportivo di Sutton permette a Milano di rimette il naso avanti. Jerrells e Goudelock confezionano poi la vittoria: finisce 90-80. Ora appuntamento a Trento sabato per gara 3.