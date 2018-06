Basket Serie A, finali scudetto: Milano avanti 1-0, Trento ko

5 giugno 2018

Milano inizia con una vittoria la serie delle finali scudetto di Serie A: sul parquet amico del Forum finisce 98-85 contro Trento che in gara-1 va subito sotto per non rialzarsi fino alla sirena. Milano ringrazia su tutti Goudelock (26 punti) e Micov (16), portando ben cinque uomini in doppia cifra. Agli ospiti non basta la miglior serata in stagione di Shields (31 punti). Appuntamento con gara-2 giovedì ancora al Forum.

MILANO-TRENTO 98-85

Su il sipario al Forum per gara-1 delle finali scudetto di Serie A di basket. Da un lato l’EA7 Emporio Armani Milano di coach Pianigiani contro la Dolomiti Energia Trentino di Buscaglia, rispettivamente seconda e quinta al termine della regular season. Si gioca al meglio delle sette partite e nel primo quarto Milano parte decisamente meglio, con Tarczewski ispirato come un ottimo Kuzminskas. Dall'altro lato Shields e Hogue tengono in partita Trento che chiude, però, sotto il primo quarto con Milano in vantaggio di tre punti (15-12).

Il secondo parziale è caratterizzato da un botta e risposta di triple tra Jerrells di Milano e Gomes di Trento, poi Bertans centra due triple di fila e porta i padroni di casa sul 26-17 che costringe Trento al timeout. Ancora Bertans scatenato, altra tripla ed è 31-22. Poco dopo Hogue si becca un tecnico per una sbracciata proprio su Bertans. Micov piazza quattro punti di fila e Milano va sul +13 (39-26). Poco dopo una tripla di Goudelock per il massimo vantaggio sul +15 (47-32). Per Trento segna Shields e all'intervallo lungo su va sul 47-34 per Milano. Si riprende con il terzo quarto ad iniziare sulla falsa riga del secondo, anche se Trento grazie a quattro punti di fila di Gutièrrez torna a -8 (54-46). Tripla di Goudelock e Milano riallunga, il terzo quarto finisce con una schiacciata di Tarczewski che fissa il punteggio sul +18 per Milano (70-52).

Gli ultimi dieci minuti si aprono con una tripla di Forray per Trento, ma i padroni di casa ne piazzano subito una con Micov. Trento si rifà sotto e con Shields prova a rimettersi in partita, senza però riuscirvi. La gara di Hogue finisce a 4 minuti dalla fine per un'espulsione. Una bomba di un grandissimo Shields vale il -8, ma due liberi di Tarczewski e una tripla di Goudelock riportano Milano alla tranquillità (91-78).

Alla sirena esultano i padroni di casa che vincono 98-85 portando ben cinque uomini in doppia cifra: Goudelock (26 punti), Micov (16), Tarczewski (14), Gudaitis (10) e Jerrells (10). A Trento non è bastata la miglior serata della stagione per Shields che ha chiuso con la bellezza di 31 punti all'attivo. In doppia cifra anche Franke (11 punti), Forray (11) e Gomes (10). Milano avanti 1-0 nella serie, giovedì sera gara-2 ancora al Forum.