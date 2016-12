Basket, Serie A: festa Venezia, Trento sbanda al Taliercio

28 dicembre 2015

Posticipo amaro per Trento , che saluta il 2015 con una sconfitta lasciando a Milano e Reggio Emilia la vetta della classifica di Serie A : nel monday night della 14a giornata la squadra di Buscaglia si fa sorprendere 77-66 al Taliercio contro Venezia , che si guadagna così l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia . Decisivi per la Reyer i 21 punti dell'ex Josh Owens e i 16 con 4 assist di uno scatenato Phil Goss .

Si attendeva la replica della squadra di Buscaglia ai successi di Olimpia e Reggiana, ma Poeta e soci non avevano fatto i conti con la bestia nera Venezia. A Mestre il primo quarto è tutto degli ospiti, che provano a scappare subito via (16-24) grazie ad un ispiratissimo Pascolo (8 punti nel primo quarto, saranno 17 alla fine). Recalcati richiama i suoi, e dalla panchina trova un formidabile Josh Owens: con Ress a mezzo servizio è l'ex Stanford a prendere per mano i lagunari.



Nel momento decisivo del terzo quarto, con Trento che arriva fino al +5, è Goss a salire in cattedra guidando Venezia ad un parziale di 19-4 fa da spartiacque al match. Venezia inchioda Trento sul 77-66 e si porta a quota 16 punti in classifica scavalcando Brindisi, che nel prossimo turno si giocherà l'ultimo posto utile per la Coppa Italia assieme a Cantù, Caserta e Avellino.