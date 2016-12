Basket, Serie A: cuore Bologna, scacco matto a Sassari

16 novembre 2015

Nel monday night della settima giornata di Serie A, Bologna si prende il nobile scalpo di Sassari e abbandona l'ultima posizione solitaria in classifica. Prova di cuore e grinta per la Virtus, che nonostante l'assenza di Allan Ray riesce nell'impresa di sconfiggere i campioni d'Italia al termine di una partita incredibile: finisce 92-87 (Odom 24; Logan 33) per la Obiettivo Lavoro, terza sconfitta in campionato per la Dinamo.