Basket, Serie A: colpo Sassari, corsara a Trento

8 aprile 2017

Nonostante l'infortunio di Trevor Lacey, il Banco di Sardegna Sassari vince 66-57 a Trento contro l'Aquila nell'anticipo della 26esima giornata di Serie A di basket e la aggancia al quarto posto a 30 punti. Terzo successo di fila per i sardi che la spuntano in volata con le triple di Bell e Stipcevic, i migliori con 20 e 11 punti rispettivamente. Per la Dolomiti Energia, che ne ha 16 da Sutton, si interrompe la striscia di tre successi.