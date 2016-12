Basket, serie A: colpo Cremona, sbancata Cantù

14 dicembre 2015

La Vanoli Cremona non si ferma più, sbanca anche il Pianella di Cantù 82-74 nel positicipo dell'undicesima giornata di serie A e col settimo successo consecutivo si conferma nel gruppo di testa con Milano, Pistoia, Trento e Reggio Emilia. Per l'AcquaVitaSnella, costretta ad inseguire fin dalla palla a due, una sconfitta che male, uno stop inaspettato dopo la grande vittoria di una settimana fa al Taliercio con Venezia.

Al Pianella di Cantù i padroni di casa, osservati da vicino dal nuovo proprietario russo Gerasimenko, partono bene sul 7-3 con due canestri di Johnson ma da lì in avanti è un monologo di Cremona. La Vanoli, diretta da Vitali e Cusin, e con gli ottimi americani Turner, Washington e Southerland, trova pian piano l'allungo e all'intervallo conduce 43-32. All'inizio della ripresa l'AcquaVitasnella torna sotto con due triple di Heslip per il -5, poi è il baby Zugno a mettere la bomba del -3. La rimonta si ferma lì perchè poi sono Cusin e Washington a ridare il +10 alla Vanoli che alla fine del terzo periodo conduce 64-52. Nell'ultimo quarto Cantù prova a farsi sotto grazie allo scatenato tiratore canadese Heslip, 30 punti con 6 bombe, ma è sempre Washington, 18 punti, a rispondere colpo su colpo e a tenere Cremona saldamente in vantaggio. Sono poi due liberi di Cusin, 18 alla fine anche per lui, a dare il +15 alla Vanoli e a mandare definitivamente al tappeto i padroni di casa. Per Cantù c'è poco oltre a Heslip mentre Cremona si conferma grande squadra e manda cinque giocatori in doppia cifra.