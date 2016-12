Basket, Serie A: colpo Brindisi, Cremona si inchina

7 novembre 2016

Nel Monday Night della sesta giornata del campionato di basket di Serie A , Brindisi espugna il PalaRedi sconfiggendo 84-69 Cremona . Seconda vittoria consecutiva per la squadra di coach Romeo Sacchetti, trascinata da un sontuoso Amath M'Baye, autore di 27 punti. Con questa affermazione l'Enel sale a 6 punti in classifica in compagnia di Trento, Venezia e Capo d'Orlando. La Vanoli resta fanalino di coda insieme a Brescia a quota 2.

Dopo un avvio più che positivo dei padroni di casa, avanti anche +12 nel secondo quarto (31-19), i brindisini si svegliano e recuperano il break con un parziale di 19-2 che permette di andare negli spogliatoi avanti di 5 (33-38). La Vanoli, dopo essere sprofondata a -10, torna in partita grazie alla tripla del pareggio (47-47) firmata da Amato. Nel quarto parziale, però, la squadra di Sacchetti si scatena e grazie a Joseph (13 punti in 6') e a M'Baye (27 punti totali) centra la seconda vittoria di fila in campionato. E' crisi nera, invece, per Cremona, al quinto stop consecutivo.