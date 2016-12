Basket, Serie A: colpo a Cremona, Milano resta in vetta

26 dicembre 2015

Quando si parla di Milano, il primo posto in campionato è sempre un imperativo. L'Olimpia non tradisce le aspettative e fa il colpaccio a Cremona nell'anticipo della 14.a giornata di Serie A, riscattando la sconfitta di Pesaro e balzando in vetta da sola in attesa di Reggio, Pistoia e Trento. Al PalaRadi, nel derby lombardo tra prime della classe, finisce 76-91 con i 24 punti dello scatenato Lafayette: per gli ospiti decisivo il 13/19 dall'arco.