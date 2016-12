Basket, Serie A: Caserta piegata, Milano allunga

10 marzo 2016

L' Olimpia Milano deve soffrire più del previsto per battere Caserta nel recupero della 19esima giornata di serie A di basket ma alla fine si impone in volata per 91-86 e conquista il primo posto della classifica in solitaria con 34 punti, due in più di Reggio Emilia. L'EA7 Emporio Armani tocca anche il +17 ma nella ripresa c'è il ritorno dei campani: sono Sanders e capitan Gentile a firmare il successo in volata.

Prosegue il gran momento dell'Olimpia Milano che centra la nona vittoria di fila tra tutte le competizioni e vola da sola in vetta alla classifica di serie A dopo il successo per 91-86 sulla Pastareggia Caserta nel recupero della 19esima giornata di serie A. Al Forum l'EA7 Emporio Armani parte forte ma Caserta resta a galla e impatta sul 18-18; a cavallo dei quarti la squadra di Repesa alza il ritmo con l'ingresso in campo di Lafayette e Sanders e trova il primo allungo sul 32-22. Una bomba di Lafayette vale il +13 anche se all'intervallo è 51-41.



La ripresa si apre con un break di Milano che tocca il massimo vantaggio sul +17 (60-43): sembra tutto semplice per l'Olimpia ma la squadra di coach Dell'Agnello non molla, ribalta tutto con un break di 13-0 e alla fine del terzo quarto il punteggio dice 68-63. Nel quarto periodo il match del Forum è una vera battaglia, Caserta pareggia con Daniele Cinciarini e poi sorpassa con un canestro di Giuri. Milano vede le streghe ma ci pensano Sanders e Lafayette con due triple a firmare il controsorpasso sull'84-80. Nel finale è Sanders a griffare il successo con la schiacciata del +5, poi è capitan Gentile ai liberi a fissare il punteggio sul 91-86. A Caserta non bastano i 16 punti di Daniele Cinciarini e i 16 con 9 assist di Siva mentre per l'Olimpia brilla Gentile con 17 punti insieme ai 14 di Sanders e Lafayette.