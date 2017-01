Basket, Serie A: Capo d'Orlando in overtime, Venezia va ko

29 gennaio 2017

La Betaland Capo d'Orlando si rialza dopo due sconfitte consecutive battendo 92-87 l' Umana Reyer Venezia seconda in classifica. Nell'anticipo di mezzogiorno della 17esima giornata di serie A l'Orlandina riesce a piegare gli orogranata, reduci da due successi, e mantiene quasi inviolato il PalaFantozzi, parquet dove ha vinto solo Milano. Sugli scudi il croatoMario Delas, 19 punti, mentre a Venezia non bastano i 20 di Peric.

Partita equilibrata al PalaFantozzi con Capo d'Orlando che prova la fuga a inizio terzo quarto andando avanti 55-47, e Venezia che rimonta e impatta sul 60-60 al 30'. Nell'ultimo periodo è un serrato testa a testa e si arriva in volata al finale: Delas risponde alla tripla di Ejim per il pareggio sul 77-77, poi Drake Diener da una parte e McGee dall'altra mancano la chance di vincere nei regolamentari. In overtime è un monologo della Betaland che va subito a +4, Diener segna il +6 e poi Archie chiude il discorso col canestro a rimbalzo d'attacco. Superbo Delas, 19 punti e 7 rimbalzi, sostenuto dai 18 di Ivanovic e dai 17 di Drake Diener; per Venezia ci sono i 20 di Peric e i 15 punti di MarQuez Haynes.