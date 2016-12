Basket, Serie A: Cantù vola col nuovo coach, suo il derby con Varese

3 dicembre 2016

Con la nuova guida, Cantù rialza la testa. Nell'anticipo della decima giornata di Serie A di basket, la Red October vince 92-82 sul parquet di Varese e conquista la terza vittoria stagionale, lasciando l'ultimo posto in classifica. Inizia dunque nel migliore dei modi l'avventura del nuovo coach Bolshakov, già vice dell'esonerato Kurtinaitis : 25 punti e 11 assist per lo scatenato Waters, alla Openjobmetis non bastano i 32 centri di Maynor.