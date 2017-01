Basket, Serie A: Cantù si arrende, Milano vince il derby

10 gennaio 2017

Pur con un giorno di ritardo, a causa della neve che ha trattenuto l'Olimpia più del dovuto ad Istanbul, in Turchia, al PalaDesio va in scena il sentitissimo derby tra Cantù e Milano. Il primo tempo è molto equilibrato e i padroni di casa, targati Forst, fanno soffrire i campioni d'Italia: nel primo periodo l'EA7 esce meglio dai blocchi ma poi è Cantù a chiudere avanti 25-24 con 5 punti filati dell'ultimo arrivato Pat Calathes; nel secondo quarto è la Forst a fare gara di testa e a toccare il +6 sul 45-39 con una bomba di Darden.



Al rientro dopo l'intervallo è l'Olimpia Milano a cambiare marcia: la squadra di Repesa vola a +5 con un parziale di 9-0 poi, sul finire del periodo, piazza un'altra spallata con un altro parziale di 8-0 per allungare sul +14 sul 69-55 alla fine del periodo coi canestri degli indiavolati Simon e Dragic. Nell'ultimo periodo Cantù prova a risalire ma Milano tiene saldamente in mano la gara: l'ultimo sussulto per la Forst è con JJ Johnson che mette la tripla del -6 ma sul capovolgimento di fronte Kalnietis replica con la bomba del +9, poi è sempre il lituano a mettere il libero del +6 a 15" dalla fine che manda i titoli di coda.



L'EA7 ha 26 punti con 8 rimbalzi da Simon, 14 da Dragic e 12 da Macvan mentre la Forst ha 20 punti da JJ Johnson e 19 con 8 rimbalzi dell'ultimo arrivato Pat Calathes. In classifica, alla boa del girone d'andata, Milano è capolista con 26 punti mentre Cantù è a quota 12 con Trento, a +4 sulla coppia Varese-Cremona che chiude la graduatoria.