Basket, Serie A: Cantù in volata, Avellino va ko

12 dicembre 2016

Nella ripresa la Sidigas si fa preferire e arriva addirittura a +10 sul 57-47 con l'ennesimo canestro di Ragland, altro ex della partita, e 5 punti filati di Marques Green. Cantù però non va al tappeto e, presa per mano da uno straordinario JaJuan Johnson da 35 punti e 14 rimbalzi, ricuce lo strappo e sorpassa sul 65-64. Da lì alla fine è un continuo botta e risposta, con Ragland, 22 punti, e Fesenko, 14, per la Sidigas, e Johnson e Waters per la Red October. Proprio il playmaker mette i liberi del pareggio sul 74-74 poi, dopo l'errore di Ragland, è Darden a infilare il libero del vantaggio sul 75-74. Avellino ha un'ultima chance per controbattere ma la preghiera di Leunen sulla sirena non viene accolta.