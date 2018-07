Basket, Serie A: Cantù in formato playoff, Cremona stesa

Cinque squadre per due posti: continua la serrata lotta per entrare nei playoff, con Cantù che grazie alle tre vittorie nelle ultime quattro partite guida il trenino a pari punti con Bologna (ma con una migliore differenza canestri), sopra Roma, Pistoia e Cremona. I brianzoli partono male, chiudono il primo quarto sotto di 4 (15-19), ma dopo il mini-break confezionano un parziale di 16-0 col quale mettono la freccia e poi scappano sino al +15 (42-27). Nella ripresa arriva il ruggito della Vanoli che torna più volte a un possesso di svantaggio a cavallo dell'ultimo mini-break ma, nonostante i 15 punti di Kenny Hayes, non riesce più a mettere la testa avanti: esulta l'Acqua Vitasnella, per Cremona la soddisfazione di aver quantomeno mantenuto la differenza canestri in proprio favore in caso di arrivo a pari punti.