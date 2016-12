Basket, Serie A: Brindisi non sbaglia, Avellino ko

Le due sconfitte di Milano (tornata domenica alla vittoria), le cinque consecutive di Sassari, come le due di Brindisi dimostrano che in questa fase della stagione un calo di tensione è normale per le squadre che si preparano al rush dei playoff. Per l'Enel però era fondamentale tornare al successo per consolidare il sesto posto e poi chissà: Trento e Sassari sono lì a due punti e la Dinamo è in picchiata. Primo tempo non semplice per i ragazzi di Bucchi, che soffrono uno scatenato Justin Harper (18 punti, già 10 nel primo quarto): all'intervallo Avellino è sopra di 4 (33-37). Nella ripresa Brindisi trova la quadratura nella fase difensiva e sul 47-47 mette la freccia: Denmon e Pullen dominano, per la Sidigas è notte fonda.