Basket, Serie A: Brindisi ko, Reggio Emilia si rialza

6 febbraio 2017

Digiuno interrotto per la Grissin Bon Reggia Emilia che supera 98-84 la Enel Brindisi e ritrova il successo dopo quattro sconfitte di fila. Al PalaBigi la squadra di coach Menetti inizia forte e tocca il +9 a metà primo periodo: l'Enel di Meo Sacchetti non ci sta, torna in gara e mette la testa avanti in avvio di secondo periodo. La Grissin Bon reagisce subito con un parziale di 9-0 firmato dai giovani Strautins e Lever e va al riposo lungo avanti 48-39.



Nella ripresa è un monologo di Reggio Emilia che tiene sempre in pugno la partita e tocca il massimo vantaggio sul +13, 58-45. Nel finale Brindisi rimonta fino al -6 (88-82) grazie a Carter ma i padroni di casa non tremano e chiudono il discorso coi liberi di Cervi e Della Valle. A tempo quasi scaduto Polonara mette la schiacciata del definitivo 98-84. Reggio, che ha 25 punti da Polonara e 20 da Della Valle, sale al quarto posto a 20 punti con Sassari mentre Brindisi, cui non bastano i 19 di M'Baye e i 17 di Carter, resta ferma a quota 16.