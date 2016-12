Basket, Serie A: Brindisi fa festa, Cantù in crisi

21 novembre 2016

Nel Monday Night della ottava giornata della Serie A di basket Brindisi sconfigge 90-82 Cantù al PalaPentassuglia. L'Enel torna così alla vittoria dopo il ko casalingo con Brescia nell'ultimo turno e sale a quota 8 in classifica agganciando Capo d'Orlando e Sassari. Nonostante i 32 punti di JaJuan Johnson matura la quarta battuta d'arresto di fila per i brianzoli, penultimi a quota 4 insieme a Pesaro e sempre più in crisi.