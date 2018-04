Basket Serie A, Brescia vince il monday night: Brindisi al tappeto

5 marzo 2018

Mettere alle spalle le sconfitte con Trento e Varese e riavvicinarsi alle capoliste Milano e Venezia. Questo l’obiettivo di Brescia nella sfida interna con Brindisi, squadra che prima della sosta per la Coppa Italia ha ampiamente dimostrato di avere le carte in regola per mettere in difficoltà tutti.



Al PalaGeorge non vengono deluse le aspettative della vigilia e va in scena una sfida decisamente godibile. Il canestro che battezza il match è degli ospiti con Lydeka, ma Marcus Landry segna 7 dei 15 punti di Brescia nel primo quarto e dopo 10’ i lombardi sono avanti di 3. Nel secondo periodo la Germani prova a scappare e tocca il +12 (29-17), ma le triple di Giuri consentono a Brindisi di ricucire il gap e all’intervallo lungo si va sul 35-29.



Dopo il cambio di campo il copione rimane invariato: padroni di casa sempre avanti, ospiti che inseguono e riescono a rimanere a contatto arrivando all’ultimo riposo sul -5 (54-49). Il finale però è tutto di marca locale. Brindisi va in riserva di energie, Brescia ha le batterie ancora cariche ed ecco servito il parziale che chiude la pratica. Il 7-0 di inizio quarta frazione, si trasforma in un 20-11 a fine periodo. Il PalaGeorge esulta, la Germani è tornata.