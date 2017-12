Basket, serie A: Brescia torna alla vittoria, trionfo su Venezia

17 dicembre 2017

Bel colpo della Segafredo Virtus Bologna contro Torino per 84-76 (15-23, 38-45, 60-60). La formazione allenata da coach Ramagli si complica la vita nel primo quarto andando sotto di otto lunghezze alla prima sirena. Lawson e compagni rimediano con il passare dei minuti, il finale sorride a Bologna grazie ad un ultimo periodo sontuoso.



Lawson, Aradori e Gentile chiudono rispettivamente a quota 16, 16 e 14 punti messi a referto. Senza troppi affanni l’Armani Milano su Cantù vincendo 93-77 (30-26, 50-41, 71-58, 93-77). I padroni di casa hanno fatto il bello ed il cattivo tempo con Goudelock che chiude a 23 punti finali. Milano ha allungato progressivamente il vantaggio. Non bastano, invece, i 20 di Thomas per la Red October ad evitare il ko che li lascia a quota 10 in classifica.



Bene Trentino che vince contro la Vanoli Cremona 90-79 (21-20, 45-37, 57-54, 90-79). Il match è risultato equilibrato per lunghi tratti fino all’ultimo periodo, quando il colpo di reni degli uomini di Buscaglia regala la vittoria. Sontuosa la doppia doppia di Sutton che chiude con 24 punti e 13 rimbalzi. Avellino sbanca l’Adriatic Arena di Pesaro 83-78 (8-29, 33-43, 60-63, 78-83). L’inizio è praticamente perfetto per i campani che chiudono 8-29 alla prima sirena. Poi la reazione di Pesaro rimette tutto in discussione ricucendo lo strappo e rendendo il tutto più emozionante. Ma alla fine la porta a casa la Sidigas anche grazie ai 25 punti di Rich Jason. Esagerato Moore che per Brescia ne mette a referto 28. Hunt non è da meno con i suoi 22 punti totali, il tutto condisce il ritorno alla vittoria per la Germani.



La formazione allenata da coach Diana torna a sorridere dopo il ko di un soffio in casa nell’ultima contro Sassari. Anche se il match non è stato del tutto semplice, specialmente nella prima metà. Venezia dà del filo da torcere ai padroni di casa portandosi avanti alla prima sirena sul 19-25. La qualità della Leonessa, con il passare dei minuti, viene a galla fino ad accumulare 19 punti di vantaggio all’ultima sirena. Brescia guida ora la classifica a 20 punti davanti ad Avellino e Milano a 16, con Torino, Sassari e Venezia a quota 14.