Basket, Serie A: Brescia cade ancora, Milano in finale

30 maggio 2018

Milano non fallisce il match point, conquista anche gara-4 della semifinale chiudendo la serie sul 3-1 e vola in finale scudetto di Serie A di basket. Nulla da fare per Brescia , costretta a inseguire per tutta la partita e ad arrendersi sul 76-70 in casa dopo una rimonta solo accennata nelle ultime due frazioni. L’Olimpia, grazie a un super Kuzminskas, che chiude a 24 punti, aspetta la vincente dell'altra serie di semifinale tra Venezia e Trento.

Milano ha sbandato solo in gara-1, dopo nella serie non c’è più stata storia e l’OIimpia ha completato l’impresa andando a conquistare la finale imponendosi per la seconda volta sul parquet di Brescia. La squadra di Pianigiani scaccia via tutti i dubbi e conquista la vittoria al termine di una gara mai realmente in bilico. La Leonessa non trova mai il vantaggio, neanche nelle prime battute, con Milano che dalle triple di Micov e Cinciarini sblocca il risultato e prende subito il largo. Il primo quarto si chiude 16-25 con i padroni di casa che restano fermi sui tiri da fuori con uno 0/3 che segna tutta la differenza tra le due compagini in una serata determinante. La seconda frazione è di amministrazione per Milano, forse troppo visto che il parziale di 17-17 lascia credere ai padroni di casa nella possibilità di portare a casa una nuova impresa: Luca Vitali trova la bomba, la prima della partita della Leonessa, che può riaprire i giochi, ma Kuzminskas scaccia i fantasmi prima dell’intervallo lungo rispondendo per le rime e suonando la carica per Milano.



Nel terzo quarto Brescia sembra una squadra completamente diversa: Moss, Landry e ancora Moss mettono a referto sette punti di fila riaprendo i giochi, l’Olimpia fa fatica a tenere lo stesso ritmo dell’avvio e due liberi di Cotton portano la Leonessa a -3 in chiusura di frazione. In apertura di ultimo quarto Bertans riporta subito avanti Milano, Brescia resta in scia e arriva alla tripla di Michele Vitali che fa sognare l’aggancio a tre minuti dal termine. L’Olimpia però regge mentalmente: allunga con la tripla di Kuzminskas, consolida le distanze con i liberi di Micov e chiude sul 76-70 che apre le porte alla finale. Per la Leonessa non bastano i 13 punti di Sacchetti e i 10 di Michele Vitali, sponda Milano brilla Kuzminskas che chiude con un 5/7 da tre capace di fare la differenza e di mettere il punto esclamativo sul 3-1 nella serie.