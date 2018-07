Basket, Serie A: Bologna ai playoff, Cantù quasi

Bologna, che in caso di eventuale arrivo a tre con Cantù e Pistoia godrebbe di un coefficiente migliore negli scontri diretti, stende Roma e strappa con autorità il pass per i playoff. A Casalecchio sono Allan Ray e Jeremy Hazell, con 62 punti in coppia, a tenere a bada una Acea che si era presentata alla sfida molto carica: era l'ultima spiaggia per Roma, che però ha dovuto arrendersi di fronte alla voglia di una Bologna che torna alla post season dopo due anni di assenza. Il tutto pur essendo partita con due punti di penalità ad inizio anno.



Vicina al traguardo anche Cantù, che con una grande seconda parte di stagione sta meritando l'accesso ai playoff. L'Acqua Vitasnella sconfigge Pesaro 83-67 e stacca di due punti Pistoia: settimana prossima la squadra di Sacripanti va a Roma, anche in caso di sconfitta i lombardi potrebbero sfruttare un'eventuale stop dei toscani che nell'ultima giornata saranno di scena a Milano. Situazione molto critica per la Consultinvest, che viene scavalcata da Caserta al penultimo posto e si giocherà tutto nella drammatica sfida salvezza di settimana prossima contro la Pasta Reggia.



Proprio Caserta fa il colpo battendo 75-65 Reggio Emilia e centrando il terzo successo di fila. Un finale di campionato strepitoso quello della Pasta Reggia, che però deve ancora attendere il responso del Coni sull'ultimo punto di penalizzazione inflitto il 5 maggio. Intanto Scott (19 punti) e Domercant (18) stendono la Grissin Bon e le impediscono di agganciare Venezia, battuta 88-80 da una rediviva Sassari, al secondo posto. Il risultato più sorprendente di giornata è certamente la pesante sconfitta interna di Pistoia, che si fa battere 103-87 da Varese. I toscani, salvo clamorosi ribaltoni, sono fuori dai playoff. Abbandona le residue speranze di post season Cremona, battuta 84-79 in casa di un'orgogliosa Avellino.



Chiudono il quadro il 68-67 di Trento a Capo d'Orlando e la vittoria, 25esima in regular season, di Milano in casa di Brindisi. Dopo le due sconfitte consecutive contro Cantù e Capo d'Orlando, l'Olimpia scalda i motori in vista dei playoff e torna a vincere in trasferta, nel giorno della 600esima panchina del grande ex Piero Bucchi.