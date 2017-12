Basket, Serie A: Avellino piega Venezia all'overtime, Trento ancora ko

2 dicembre 2017

Al Pala Del Mauro partono subito forte i padroni di casa, grazie ai canestri di un ispirato Rich, coadiuvato da un attivissimo Wells. Johnson e Bramos colpiscono dall'arco dei tre punti e consentono a Venezia di rimanere a contatto, con la prima frazione che si chiude sul punteggio di 22-16 dopo i liberi di Scrubb. I campioni d'Italia faticano ad entrare in ritmo e litigano con i ferri del Pala Del Mauro: Peric realizza il canestro del -5 (35-30), ma ci pensa Ariel Filloy, il grande ex, a ricacciare indietro gli orogranata per il 39-30 con cui si va all'intervallo lungo. Al rientro sul parquet, Rich porta il vantaggio in doppia cifra ma Venezia, da grande squadra, trova la forza di reagire e di rifarsi sotto grazie all'ottimo lavoro di Orelik ed alla solita, chirurgica precisione di Bramos. La Reyer completa la sua rimonta nell'ultimo quarto: i Lupi irpini non riescono più a fare canestro, e Watt ne approfitta per portare i suoi sul 60-63. Avellino non si dà per vinta e, all'ultimo respiro, pareggia sul 70-70 grazie al canestro di Rich, che forza l'overtime. Nei 5 minuti supplementari, i padroni di casa partono fortissimo, piazzando un 8-0 di parziale che, di fatto, chiude il match. Da sottolineare la prova fenomenale di Rich, che chiude con 29 punti ed un eccellente 10/13 dal campo. A Venezia non bastano i 18 di Orelik ed i 14 di Johnson.



Sesta sconfitta in campionato per l'Aquila Trento, che cade al Pala Fantozzi 82-80 contro la Betaland Capo d'Orlando. Parte subito forte la squadra di Maurizio Buscaglia che scappa sul 0-4 con i canestri di Forray e Silins. L'Orlandina non si scompone e mette per la prima volta il naso avanti con Ikovlev (15-14). Tra le fila dei padroni di casa sale in cattedra Wojciechowski, che banchetta nel pitturato bianconero, con la prima frazione che si chiude 21-18. Trento sale d'intensità nel secondo quarto, soprattutto in difesa, e piazza un break di 0-14 sulle ali di un super Flaccadori, che consente di andare al riposo lungo sul 34-40. Al rientro sul parquet Wojciechowski si carica l'attacco siciliano sulle spalle e quando anche Maynor entra in ritmo, i padroni di casa ne approfittano per mettere di nuovo la freccia e riportarsi avanti sul punteggio di 60-55. L'Aquila alza il livello di fisicità in difesa, ma l'asse Maynor-Wojciechowski finalizza l'attacco siciliano, che torna sul +10 con i liberi di Ikovlev. La rimonta finale dei bianconeri, nonostante i 19 di Silins ed i 16 di Sutton, non si concretizza: al Pala Fantozzi finisce 82-80. Sesta sconfitta in campionato per Trento, che viene scavalcata in graduatoria proprio dall'Orlandina.