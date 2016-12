Basket, serie A: Avellino passa a Pesaro

18 gennaio 2016

La Sidigas Avellino sbanca il parquet dell'Adriatic Arena di Pesaro col successo per 88-82 sulla Consultinvest nel posticipo della 16esima giornata di serie A. Per gli irpini di coach Sacripanti è la terza vittoria di fila ed ora sono solitari all'ottavo posto. I romagnoli invece proseguono nel loro momento difficile: sono al terzo stop consecutivo e restano penultimi a 10 punti con Virtus Bologna e Torino.

Partita equilibrata all'Adriatic Arena tra due squadre in momenti opposti. Pesaro, reduce da due sconfitte, inizia bene sul parquet di casa e tocca subito il +9 nel primo periodo. Avellino, che viene da due successi, resta a contatto e nel secondo quarto va anche davanti sul 32-31. La Consultinvest mantiene comunque il timone della partita e all'intervallo lungo conduce 44-41. Nel secondo tempo la musica non cambia, Pesaro conduce ma poi, a cavallo degli ultimi due periodi, la Sidigas produce un break che la porta sul +10, 74-64, all'inizio del quarto quarto dopo un canestro di Nunnally.



Sembra la fuga giusta ma Pesaro rimonta: con Christon e le bombe di Daye accorcia, poi sorpassa sull'80-79 con un gioco da tre punti di Shepherd. Avellino però non perde la testa, Ragland segna da tre il controsorpasso e poi sono Acker e Nullally a sigillare il successo ai tiri liberi. Nunnally è il migliore dei suoi con 19 punti, sorretto dai 18 di Buva; a Pesaro non bastano i 20 di Austin Daye (con 5 su 6 da tre ma 1 su 9 da due) e i 19 di Christon.