Basket, Serie A: Avellino in volata, Reggio al tappeto

12 marzo 2017

Big match al PalaBigi tra Reggio Emilia e Avellino, riedizione della scorsa semifinale Scudetto e sfida tra due squadre in difficoltà, entrambi reduci da due sconfitte. La Sidigas di Sacripanti inizia meglio, chiude il primo periodo sul 20-15 e poi nel secondo quarto tocca il +13, 38-25, dopo un canestro di Randolph. La Grissin Bon non ci sta, rimonta, riduce lo scarto all'intervallo (41-36) e nel terzo periodo ribalta la situazione, arrivando anche a +4 sul 50-46 con un tiro di Cervi. Da lì la gara è punto a punto, la sfida è in totale equilibrio finchè Avellino ritrova smalto, piazza un break di 6-0 e torna a +5, margine che diventa +6 sul 76-70.



Sembra finita ma la Grissin Bon rimonta di nuovo e sorpassa con un canestrone di Aradori a 5 secondi dalla fine. Avellino ha ancora una chance, Fesenko subisce fallo, sbaglia il primo libero ma segna il secondo per il 78-78 e così si va all'overtime. Qui Avellino scappa sull'83-78 con una bomba di Logan, Reggio Emilia rimonta per l'ennesima volta e sorpassa con Della Valle ma Adonis Thomas si inventa la prodezza del 90-89 . I padroni di casa hanno un'ultima possibilità, Aradori attacca e prende il tiro fuori equilibrio, il ferro sputa il pallone e così sono gli irpini a festeggiare. A Reggio non bastano i 31 punti di Aradori e i 20 di Cervi mentre la Sidigas si gode i 24 del match winner Thomas e i 21 del gigante Fesenko.