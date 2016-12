Basket, Serie A: Avellino 10 e lode, resa Brindisi

14 marzo 2016

Avellino non si ferma più. Nel monday night valido per la 23esima giornata di Serie A il quintetto di Sacripanti inanella la decima vittoria di fila espugnando il PalaPentassuglia di Brindisi per 89-82. Protagonista assoluto del match l'ex Maccabi Ashdod James Nunnally, autore di 31 punti, mentre ai pugliesi non bastano i 25 di Cournooh. Un successo che lancia gli irpini al quarto posto in solitario a quattro lunghezze da Cremona.