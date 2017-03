Basket, Serie A: autogol Caserta, passa Venezia

26 marzo 2017

Pranzo indigesto per la Pasta Reggia Caserta che perde contro l'Umana Reyer Venezia nell'anticipo di mezzogiorno e prosegue la sua crisi, giunta a sei sconfitte di fila. La partita dei campani inizia però bene, anche senza Edgar Sosa, che ha rescisso il contratto per i mancati pagamenti: la squadra di Dell'Agnello vola a +8 a fine primo quarto e a cavallo della pausa negli spogliatoi Caserta arriva anche al massimo vantaggio sul +17, 40-23. Sul finire del terzo periodo però Venezia cambia marcia, piazza un parziale di 18-3 e sorpassa sul 47-44.



L'ultimo quarto è punto a punto ma Caserta non crolla, anzi, rimette la testa avanti e allunga sul 58-54 a un minuto dalla fine. Il pubblico campano ci crede ma prontamente arriva la replica di Venezia che fa -1 con una bomba di Bramos e poi sorpassa con due liberi di Peric, steso da un goffo fallo antisportivo di Bostic. La Reyer ha poi il possesso a favore ma spreca tutto con un fallo in attacco di Haynes e così Caserta ha l'ultimo tiro: l'azione però non si sviluppa, la penetrazione di Berisha non porta a nulla e McGee fissa il definitivo 61-58 con altri due liberi. Alla Pasta Reggia non basta la doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi di Watt mentre la Reyer, seconda in classifica con quattro vittorie di fila, ha 10 punti da Peric e McGee.