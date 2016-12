Basket, serie A 2015-16: via con Sassari-Cremona e Trento-Milano

29 luglio 2015

Mentre l'Italia è al lavoro in vista di Eurobasket 2015, è stato sorteggiato il calendario della serie A 2015-16 che scatterà il weekend del 4 ottobre e si chiuderà il 30/4/2016 per poi entrare nei playoff. Nella prima giornata i campioni d'Italia della Dinamo Sassari, reduci da un'annata storica che li ha visti conquistare anche Supercoppa e Coppa Italia, ospiteranno la Vanoli Cremona mentre l'Olimpia Milano esordirà a Trento contro l'Aquila.

La neopromossa Torino farà il suo debutto in casa contro i vice campioni d'Italia della Grissin Bon Reggio Emilia mentre la ripescata Juve Caserta giocherà a Varese contro la nuova Openjobmetis di coach Moretti. I big match da segnare: alla 2a giornata il derby tra Milano e Varese, alla 9a l'altro derby, ancora più acceso, tra Cantù e Milano, alla 13a la rivincita della finale scudetto tra Sassari e Reggio Emilia e alla 15a e ultima la sfida tra la Dinamo e l'Olimpia, ormai una rivalità del torneo. La stagione italiana si aprirà la settimana precedente rispetto al via del campionato visto che il weekend del 26 e 27 settembre a Torino si giocherà la Supercoppa Italiana; poi il 10 gennaio 2016 l'All Star Game e dal 19 al 21 febbraio 2016 le Final Eight di Coppa Italia.



Il calendario completo della serie A 2015-16

1a giornata (andata 4/10/15; ritorno 17/01/16) Banco di Sardegna Sassari - Vanoli Cremona Dolomiti Energia Trentino - EA7 Emporio Armani Milano Obiettivo Lavoro Bologna - Umana Reyer Venezia Giorgio Tesi Group Pistoia - Enel Brindisi Openjobmetis Varese - Juvecaserta Sidigas Avellino - Consultinvest Pesaro Upea Capo d'Orlando - Acqua Vitasnella Cantù Manital Torino - Grissin Bon Reggio Emilia

2a giornata (andata 11/10/15; ritorno 24/1/16) Grissin Bon Reggio Emilia - Sidigas Avellino EA7 Emporio Armani Milano - Openjobmetis Varese Umana Reyer Venezia - Upea Capo d'Orlando Enel Brindisi - Obiettivo Lavoro Bologna Acqua Vitasnella Cantù - Banco di Sardegna Sassari Vanoli Cremona - Dolomiti Energia Trentino Consultinvest Pesaro - Giorgio Tesi Group Pistoia Juvecaserta - Manital Torino

3a giornata (andata 18/10/15; ritorno 31/1/16) Banco di Sardegna Sassari - Enel Brindisi Grissin Bon Reggio Emilia - Acqua Vitasnella Cantù Dolomiti Energia Trentino - Griorgio Tesi Group Pistoia Obiettivo Lavoro Bologna - Upea Capo d'Orlando Openjobmetis Varese - Consultinvest Pesaro Sidigas Avellino - EA7 Emporio Armani Milano Vanoli Cremona - juvecaserta Manital Torino - Umana Reyer Venezia

4a giornata (andata 25/10/15; ritorno 7/2/16) Umana Reyer Venezia - Vanoli Cremona Enel Brindisi - Dolomiti Energia Trentino Acqua Vitasnella Cantù - Manital Torino Giorgio Tesi Group Pistoia - Sidigas Avellino Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari Upea Capo d'Orlando - Grissin Bon Reggio Emilia Consultinvest Pesaro - Obiettivo Lavoro Bologna Juvecaserta - EA7 Emporio Armani Milano

5a giornata (andata 1/11/15; ritorno 14/2/16) Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia Grissin Bon Reggio Emlia - Consultinvest Pesaro EA7 Emporio Armani Milano - Giorgio Tesi Group Pistoia Acqua Vitasnella Cantù - Enel Brindisi Obiettivo Lavoro Bologna - Juvecaserta Sidigas Avellino - Dolomiti Energia Trentino Upea Capo d'Orlando - Openjobmetis Varese Manital Torino - Vanoli Cremona

6a giornata (andata 8/11/15; ritorno 28/2/16) EA7 Emporio Armani Milano - Obiettivo Lavoro Bologna Dolomiti Energia Trentino - Consultinvest Pesaro Enel Brindisi - Umana Reyer Venezia Giorgio Tesi Group Pistoia - Acqua Vitasnella Cantù Openjobmetis Varese - Manital Torino Sidigas Avellino - Banco di Sardegna Sassari Vanoli Cremona - Grissin Bon Reggio Emilia Juvecaserta - Upea Capo d'Orlando

7a giornata (andata 15/11/15; ritorno 6/3/16) Umana Reyer Venezia - Grissin Bon Reggio Emilia Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese Acqua Vitasnella Cantù - Sidigas Avellino Obiettivo Lavoro Bologna - Banco di Sardegna Sassari Giorgio Tesi Group Pistoia - Juvecaserta Upea Capo d'Orlando - Vanoli Cremona Consultinvest Pesaro - Enel Brindisi Manital Torino - EA7 Emporio Armani Milano

8a giornata (andata 22/11/15; ritorno 13/3/16) Banco di Sardegna Sassari - Consultinvest Pesaro Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino EA7 Emporio Armani Milano - Umana Reyer Venezia Openjobmetis Varese - Obiettivo Lavoro Bologna Sidigas Avellino - Enel Brindisi Vanoli Cremona - Giorgio Tesi Group Pistoia Manital Torino - Upea Capo d'Orlando Juveaserta - Acqua Vitasnella Cantù

9a giornata (andata 29/11/15; ritorno 20/3/16) Umana Reyer Venezia - Juvecaserta Dolomiti Energia Trentino - Manital Torino Enel Brindisi - Openjobmetis Varese Acqua Vitasnella Cantù - EA7 Emporio Armani Milano Obiettivo Lavoro Bologna - Sidigas Avellino Giorgio Tesi Group Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia Upea Capo d'Orlando - Banco di Sardegna Sassari Consultinvest Pesaro - Vanoli Cremona

10a giornata (andata 6/12/15; ritorno 26/3/16) Banco di Sardegna Sassari - Dolomiti Energia Trentino Grissin Bon Reggio Emilia - EA7 Emporio Armani Milano Umana Reyer Venezia - Acqua Vitasnella Cantù Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino Vanoli Cremona - Obiettivo Lavoro Bologna Upea Capo d'Orlando - Enel Brindisi Manital Torino - Giorgio Tesi Group Pistoia Juveaserta - Consultinvest Pesaro

11a giornata (andata 13/12/15; ritorno 3/4/16) EA7 Emporio Armani Milano - Upea Capo d'Orlando Dolomiti Energia Trentino - Obiettivo Lavoro Bologna Enel Brindisi - Grissin Bon Reggio Emilia Acqua Vitasnella Cantù - Vanoli Cremona Giorgio Tesi Group Pistoia - Openjobmetis Varese Sidigas Avellino - Manital Torino Consultinvest Pesaro - Umana Reyer Venezia Juvecaserta - Banco di Sardegna Sassari

12a giornata (andata 20/12/15; ritorno 10/4/16) Grissin Bon Reggio Emilia - Juvecaserta EA7 Emporio Armani Milano - Enel Brindisi Umana Reyer Venezia - Openjobmetis Varese Acqua Vitasnella Cantù - Dolomiti Energia Trentino Obiettivo Lavoro Bologna - Giorgio Tesi Group Pistoia Vanoli Cremona - Sidigas Avellino Upea Capo d'Orlando - Consultinvest Pesaro Manital Torino - Banco di Sardegna Sassari

13a giornata (andata 23/12/15; ritorno 17/4/16) Banco di Sardegna Sassari - Grissin Bon Reggio Emilia Dolomiti Energia Trentino - Upea Capo d'Orlando Enel Brindisi - Manital Torino Obiettivo Lavoro Bologna - Acqua Vitasnella Cantù Giorgio Tesi Group Pistoia - Umana Reyer Venezia Openjobmetis Varese - Vanoli Cremona Sidigas Avellino - Juvecaserta Consultinvest Pesaro - EA7 Emporio Armani Milano

14a giornata (andata 27/12/15; ritorno 24/4/16) Banco di Sardegna Sassari - Giorgio Tesi Group Pistoia Grissin Bon Reggio Emilia - Openjobmetis Varese Umana Reyer Venezia - Dolomiti Energia Trentino Acqua Vitasnella Cantù - Consultinvest Pesaro Vanoli Cremona - EA7 Emporio Armani Milano Upea Capo d'Orlando - Sidigas Avellino Manital Torino - Obiettivo Lavoro Bologna Juvecaserta - Enel Brindisi

15a giornata (andata 3/1/16; ritorno 30/4/16) EA 7 Emporio Armani Milano - Banco di Sardegna Sassari Dolomiti Energia Trentino - Juvecaserta Enel Brindisi - Vanoli Cremona Obiettivo Lavoro Bologna - Grissin Bon Reggio Emilia Giorgio Tesi Group Pistoia - Upea Capo d'Orlando Openjobmetis Varese - Acqua Vitasnella Cantù Sidigas Avellino - Umana Reyer Venezia Consultinvest Pesaro - Manital Torino