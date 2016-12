Basket: Scariolo torna ct della Spagna

Sergio Scariolo è il nuovo commissario tecnico della nazionale spagnola di basket. La Federazione iberica ha annunciato con un comunicato il ritorno dell'ex allenatore dell'Olimpia Milano: il tecnico bresciano era già stato selezionatore dal 2009 al 2012, un triennio glorioso in cui aveva conquistato due ori europei (Polonia 2009 e Lituania 2011) e l'argento alle Olimpiadi di Londra 2012.

Scariolo succede a Juan Antonio Orenga. Dopo la disastrosa esperienza nei Mondiali casalinghi di quest'estate, con la Spagna eliminata a sorpresa nei quarti di finale dalla Francia, la Federazione spagnola ha deciso di andare sul sicuro mettendosi nelle mani di Scariolo, il tecnico che aveva costruito con le proprie mani (complice una generazione di fenomeni) la più forte selezione di tutti i tempi. Un ritorno accolto con entusiasmo anche dal giocatore più rappresentativo, Pau Gasol: "Mi sembra la persona più adatta - le dichiarazioni rilasciate a Marca -. Conosce le dinamiche di questa squadra e con lui abbiamo sempre ottenuto grandi risultati. Non c'è nessuno migliore di lui per allenare la Spagna". Accoglienza più calda, per Scariolo, non ci poteva proprio essere.