Basket, Sassari saluta Lawal: va al Barcellona

27 giugno 2015

Dopo aver dominato sui parquet italiani per tutta la stagione, Shane Lawal si prepara al grande salto. Il centro nigeriano, protagonista assoluto dello scudetto di Sassari, ha firmato un triennale con il Barcellona, dove partirà come riserva di Ante Tomic. Il tecnico Xavi Pascual ha deciso di far fuori Tibor Pleiss nonostante il tedesco avesse ancora un anno di contratto. Lawal guadagnerà 800mila euro a stagione più bonus.

La Dinamo saluta dunque uno dei grandi artefici del 'triplete' e ora dovrà cercare un sostituto all'altezza: difficile dire ora su chi si orienterà il presidente Sardara, abile con il suo staff a sfruttare le occasioni favorevoli di mercato. Su Pleiss c'è il forte interesse di alcune big europee (Bayern Monaco su tutte), anche se l'obiettivo del centrone tedesco è il salto in Nba. Sono gli Utah Jazz a detenere i diritti di Pleiss, che però non sembra ancora pronto (e forse non lo sarà mai) al salto oltreoceano. In Spagna, comunque, sono pronti ad accogliere nel migliore dei modi Lawal: il paragone con Joey Dorsey, vincitore di un'Eurolega con l'Olympiacos e di un campionato spagnolo proprio con il Barcellona, viene naturale. Ma si tratta di giocatori molto diversi, e bisognerà capire se Lawal saprà adattarsi ad una realtà molto differente da quella sarda.