Basket, Sassari ha preso Randolph

14 giugno 2017

La Dinamo Banco di Sardegna aggiunge un altro tassello al roster 2017-2018. Il club sassarese ha concluso un accordo con Levi Randolph, guardia statunitense classe 1992, 198 centimetri di altezza per 95 chilogrammi di peso. Randolph, giocatore eclettico, dotato di grande atletismo e fisicita', può ricoprire i ruoli di guardia, play e ala.



Nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Sidigas Avellino, contribuendo a trascinare i campani fino alle semifinali scudetto, con 9.6 punti, 3.1 rimbalzi, il 48% da due e il 43,6% da tre. Nato a Madison, in Alabama, Levi Randolph si forma cestisticamente alla Alabama University: nell'anno da senior chiude con 15.4 punti di media, 2.5 assist, 5.1 rimbalzi e 1.4 palle rubate. Si presenta al Draft 2015, ma non viene scelto: firma quindi con Boston con cui disputa il Veteran Camp, per poi essere assegnato in D-League nella controllata franchigia NBA dei Maine Red Claws, dove produce 15 punti e 5 rimbalzi con il 40% da 3.



Nel suo primo anno nel campionato italiano gioca 38 partite in LBA, disputa la finale di Supercoppa, i quarti di Coppa Italia proprio contro la Dinamo e arriva fino alla semifinale scudetto. Fa il suo esordio in Basketball Champions League, dove gli irpini si fermano agli ottavi di finale nel derby italiano con la Reyer Venezia. Nella competizione europea, nei 25 minuti di impiego medio va a referto con 12.6 punti, 3.6 rimbalzi e 1.4 assist.