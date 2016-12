Basket: rivincita Milano, steso il Maccabi a New York

5 ottobre 2015

L'Olimpia Milano saluta New York con una vittoria. Nella prestigiosa cornice del Madison Square Garden i biancorossi battono 76-72 in amichevole il Maccabi Tel Aviv , riscattando il ko incassato con gli israeliani giovedì sera a Chicago . Riflettori puntati su Simon e Hummel , top scorer con 15 punti: adesso i ragazzi di Repesa sono attesi dall'affascinante sfida con i Celtics martedì sera al Forum , poi giovedì la prima di campionato a Trento.

Crescita esponenziale in difesa e buoni esperimenti in attacco, specialmente nel primo tempo: Milano può sorridere dopo il test di New York. Davanti ai 10mila spettatori del Garden, l'Olimpia parte forte spinta da Hummel e Simon, va due volte sul +10 e all'intervallo è avanti 38-31, con Gentile (7) poco incisivo al tiro ma solido in difesa. Ad inizio ripresa il Maccabi cambia atteggiamento, torna a far male grazie ai canestri di Landesberg (15) e mette la freccia prima dell'ultimo mini-break. Nel momento più delicato è Cinciarini (11) a suonare la carica e l'EA7, con un parziale di 7-0, torna avanti: a sigillare la vittoria arrivano anche i punti di Macvan (11), il Garden è biancorosso.