Basket, Recalcati torna a Cantù

2 marzo 2017

Cuore e anima di Cantù da giocatore e poi da allenatore negli anni '80 Charlie Recalcati comincia la sua terza avventura come salvatore della patria. Firmato un contratto fino al 2018 il coach ha una sola missione, quella di portare la squadra alla salvezza. La firma con il club di Gerasimenko dopo tre giorni di trattative, lunedì l’esordio contro Reggio Emilia. Per l’ex c.t. è la terza vita coi brianzoli, dove è stato giocatore per 17 anni e poi allenatore per sei stagioni.